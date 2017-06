Milano, lite a colpi di bottiglia in pieno centro: due feriti

Due extracomunitari sono stati trasportati in ospedale dopo essersi feriti reciprocamente a colpi di bottiglia in via Panfilo Castaldi, in centro a Milano. Entrambi hanno riportato numerosi tagli alla testa e alle mani. Sul posto il personale del 118 e i carabinieri, intervenuti mentre la lite era ancora in corso. Alla base dello scontro ci sarebbe un furto da parte di uno dei due stranieri ai danni dell'altro. Le loro condizioni non sono gravi.