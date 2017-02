Milano, liceale molestata: al vaglio video delle telecamere per trovare aggressori

Nell'audizione protetta, con l'aiuto di una psicologa, la studentessa ha fatto riferimento ai contatti su Facebook con un uomo che potrebbe essere uno dei due aggressori, anche se i contatti sarebbero abbastanza datati.



E' esclusa l'ipotesi di un tentativo di rapina, anche se non è certo che sia stata un'aggressione esclusivamente a fini sessuali quella messa in opera dai due uomini che la studentessa ha indicato quali responsabili delle lesioni subite. La ragazza ha riportato traumi guaribili in 30 giorni, tra cui la rottura di una costola.



Sala: "Abbiamo il dovere di vigilare di più" - "Abbiamo il dovere di vigilare di più. Ne parlerò anche con il presidente della Regione, Roberto Maroni, perché ovviamente i mezzi di trasporto sono in parte cittadini, in parte sono regionali. Bisogna fare di più", ha commentato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Poi - ha aggiunto - colgo l'occasione per lanciare un invito a tutti: di stare molto attenti ai social, perché in certi casi possono portare a incontri sgraditi".