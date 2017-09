Milano, la storia di Ariane: l'ex top manager inglese clochard per scelta

Per sei mesi la sua famiglia non ha saputo più nulla: Ariane , 51 anni, inglese di origine iraniana, era letteralmente scomparsa. Invece la 51enne, ex manager di un'azienda cinematografica, aveva scelto di vivere da clochard a Milano , l'ultima della tappa di un suo viaggio. E' stato un investigatore privato, inviato dalla sorella, a ritrovarla setacciando il mondo dei senzatetto. Dalle prime visite esclusi black out mentali o episodi di violenza.

Ariane, donna colta, che parla diverse lingue e ama viaggiare, aveva abituato la famiglia, come scrive Il Corriere della Sera, a periodi più o meno prolungati di assenza. Da marzo, però, il cellulare non dava più segnali né c'erano stati movimenti sul suo ricco conto bancario. Da qui la preoccupazione della famiglia che si è affidata prima alla polizia inglese e poi a un investigatore privato. "Ho scelto io di vivere in strada", ha però ribadito la donna alla sorella, arrivata in tutta fretta in Italia una volta avvisata del ritrovamento..