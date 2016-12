Milano, la protesta delle Femen in piazza Duomo in favore del popolo ucraino

Due attiviste del gruppo Femen sono state bloccate dalle forze del'ordine in piazza Duomo, a Milano. Le ragazze hanno inscenato una protesta a favore del popolo ucraino spogliandosi e cospargendosi, a seno nudo, di vino rosso che doveva simboleggiare il sangue versato nella guerra che si sta svolgendo in questi giorni. Le due sono al momento in corso di identificazione.