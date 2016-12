Milano, la piccola Aurora morì di stenti: i genitori condannati a 12 anni

Sono stati condannati a 12 anni di carcere Marco Falchi e Olivia Beatrice Grazioli , genitori di Aurora , la bimba di nove mesi morta di stenti nel febbraio 2015 nella loro casa di Milano . Lo ha deciso la Corte d'Assise di Milano nel processo che li vedeva accusati di maltrattamenti aggravati dalla conseguente morte. Dall'inchiesta era emerso che la piccola riceveva un nutrimento insufficiente e viveva in condizioni igieniche precarie

Per i genitori il pm Cristian Barilli aveva chiesto una condanna a 20 anni di carcere. Prima della sentenza, il magistrato aveva ricordato che "la sera della morte, Grazioli ha addirittura proposto di andare a mangiare una pizza in memoria della piccola Aurora" e la mattina dopo il decesso, insieme al marito, "ha fatto un bonifico di oltre 9000 euro per acquistare un'automobile".