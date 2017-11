Un gruppo di studenti ha fatto irruzione nell'aula magna dell'Università Bicocca di Milano dove si tiene la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico. Un loro rappresentante è salito sul palco per parlare anche davanti al ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, dell'alternanza scuola-lavoro. "Ci fanno lavorare gratis, i percorsi di alternanza scuola lavoro sono fasulli e vengono fatti in aziende non idonee. Il sistema ha fallito", ha detto.