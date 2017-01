Milano, inviavano lettere anonime con minacce a vip e politici: due denunciati

Un uomo di 71 anni e una donna di 54 sono stati denunciati con l'accusa di minacce e diffamazione : sarebbero gli autori di migliaia di missive anonime dal tenore minaccioso o diffamatorio, inviate a partire dal 2014 a personaggi del mondo politico, istituzionale, imprenditoriale e sportivo. Gli agenti della Digos li hanno fermati in flagranza , mentre imbucavano alcune lettere nella casetta postale in prossimità dell'ufficio postale di Basiglio (Milano).

Le forze dell'ordine hanno perquisito la casa dei due a Rozzano, nell'hinterland milanese, scoprendo altre 110 lettere uguali a quelle trovate in precedenza.



Il contenuto delle lettere - Le missive inviate contenevano tutte della carta igienica imbrattata di feci e avevano tutte le stesse caratteristiche: l'indirizzo scritto sia in corsivo sia in stampatello, con inchiostro di colore nero, e francobolli solitamente di paesi esteri (in particolare Azerbaijan, Bhutan, Zaire) con l'annullo postale del centro di smistamento "Milano Borromeo".