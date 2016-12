Milano, investe in auto due ragazze in scooter: si costituisce pirata della strada

La conducente del ciclomotore, spiegano dal Comune, ha riportato lesioni gravissime, ma non è più in pericolo di vita: ha subito un delicato intervento di chirurgia maxillo facciale e ha una prognosi al momento di 30 giorni. L'altra ragazza ha riportato lesioni meno gravi.



L'investitore è un sottufficiale dell'aeronautica - Il 27enne che ha falciato le ragazze in motorino è un sottufficiale dell'aeronautica di servizio in città. Il giovane aveva portato l'auto in una carrozzeria di Varese per farsi fare un preventivo. In seguito ha deciso di presentarsi insieme agli avvocati in un comando della polizia locale. Nel frattempo, però, dall'officina era già arrivata una segnalazione. Per l'uomo si configura il reato di omissione di soccorso, a cui potrebbe aggiungersi quello di lesioni gravissime se la prognosi dovesse superare i 40 giorni.