Milano, intensi controlli al Duomo: code lunghissime per entrare e telecamere a visione notturna

In seguito alla clamorosa falla nella sicurezza dello scorso 27 luglio , si intensificano i controlli al Duomo di Milano . Una coda lunghissima aspetta infatti i turisti che vogliono entrare nella cattedrale: l'attesa per accedervi, nei giorni scorsi, ha raggiunto le due ore . La fila si protrae dalla porta destra della facciata fino all'incrocio tra piazza del Duomo e via Torino. I visitatori, rimasti sorpresi, si sono attrezzati con cappellini e bottiglie d'acqua per resistere sotto il sole. Le temperature non sono fortunatamente alte: si assestano intorno ai 26°C .

Ma i controlli al Duomo non finiscono qui: da qualche giorno sono infatti attive telecamere ipertecnologiche in grado di individuare anche nell'oscurità la presenza di eventuali intrusi. Lo ha riferito il comandante della polizia locale di Milano, Antonio Barbato: "Abbiamo strutturato le nostre telecamere, già installate in occasione di Expo, con una tecnologia maggiore in modo che abbiano dei puntatori sulle persone, per avere visibilità anche al buio. Quindi, vediamo chi entra e chi esce dalle terrazze del Duomo, persona per persona. Subito dopo la chiusura, il personale di polizia privata, che è all'interno, verifica che non ci sia nessuno, anfratto per anfratto".