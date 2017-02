Milano, insegnante ricoverata per meningite: gravissima

Un'insegnante di 55 anni è stata ricoverata in pericolo di vita per meningite a Milano. Le sue condizioni sono molto gravi. La donna insegna all'istituto superiore "Curie Sraffa" di via Fratelli Zoia 130, nella zona ovest di Milano. Il trasporto all'ospedale San Paolo è avvenuto attorno alle 12.45 di mercoledì. I carabinieri hanno comunicato che l'Asl è stata allertata.

Al momento la 55enne è ricoverata in condizioni molto gravi nel reparto di rianimazione con uno "choc settico in sepsi meningococcica", ovvero una infezione da meningococco che al momento ha attaccato organi vitali. Secondo i medici è in pericolo di vita. L'Asl eseguirà verifiche per la profilassi ai familiari e al personale entrato in contatto con la donna.