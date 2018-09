5 settembre 2018 13:04 Milano, infermiera cade dal monopattino durante il lavoro ma non viene risarcita La donna lo usava per raggiungere e offrire assistenza ai malati, ma per lʼInail è un mezzo "fuori legge"

Gira in monopattino per la città di Milano per offrire assistenza a domicilio agli anziani malati, cade, si frattura un piede, ma non viene risarcita. E' la storia di un'assistente socio-sanitaria a cui l'Inail ha respinto la domanda di riconoscimento di infortunio "sul lavoro in itinere", perché il monopattino "non è consentito dal codice della strada".

L'infortunioLa donna, di 50 anni, aveva individuato il monopattino come mezzo più comodo per le sue esigenze. Assunta a tempo determinato da una fondazione che si occupa di assistenza alle persone anziane, la 50enne doveva spostarsi più volte al giorno per raggiungere i suoi pazienti dislocati in tutta la città. La mattina dell'infortunio aveva fatto la prima visita in zona Città Studi, dalle otto alle nove, per poi spostarsi velocemente a Porta Romana. Proprio durante il tragitto è caduta e si è fratturata il malleolo peronale destro. Trentacinque giorni di prognosi e una terapia riabilitativa, questo il referto del pronto soccorso. Una volta ingessata e a risposo l'infermiera, però, ha dovuto fare i conti non solo con la scadenza del contratto di lavoro, ma pure con il rifiuto di risarcimento da parte dell'Inail.