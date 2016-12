Milano,infermiera 46enne muore dopo intervento estetico alle palpebre

Un banale intervento estetico alle palpebre si è trasformato in un evento fatale per una donna di 46 anni, operata nei giorni scorsi in una clinica privata di Milano. Durante l'intervento chirurgico Rosa Angela Lavorgna, un'infermiera di Villanova (Lodi), sarebbe andata in shock anafilattico. Inutile il ricovero in un altro ospedale.

Capita la gravità della situazione i medici avevano disposto il trasporto d'urgenza al reparto di Rianimazione dell'ospedale Fatebenefratelli. Dopo un ricovero di alcuni giorni, durante i quali la donna era in coma, i medici non hanno potuto fare altro che dichiararne la morte cerebrale.



Rosa Angela Lavorgna di Villanova Sillaro lavorava come infermiera nel reparto di Urologia di Lodi. Pare fosse poliallergica e avrebbe accusato uno shock anafilattico finendo poi in coma post-anossico. La donna era sposata con il titolare di un autolavaggio e madre di un ragazzo di 15 anni. E' stata disposta l'autopsia.



Pm apre un'inchiesta - La Procura di Milano ha aperto un fascicolo d'inchiesta a carico di ignoti sulla morte di Rosa Angela Lavorgna. L'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo. Si sta occupando del caso il pm Alessia Miele, che ha disposto l'autopsia per risalire alle cause della morte.