Luca Lovati, 70 anni ad agosto, restauratore e assistente storico del pittore di arte astratta Agostino Bonalumi, è morto in ospedale dopo essere caduto da una scala mentre stava allestendo la mostra di Bonalumi a Palazzo Reale, Milano. Subito soccorso dal 118, Lovati, che ha fatto un volo di oltre tre metri, è stato trasportato in nosocomio ma non ce l'ha fatta. La Procura ha aperto un'indagine per omicidio colposo. Il ministro Bonisoli: "Profondamento addolorato".