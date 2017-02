Milano, incendio in una scuola elementare: evacuato lo stabile

Un incendio si è sviluppato in un sottoscala della scuola elementare di via Rasori, a Milano, in zona Pagano. L'edificio è stato evacuato in via precauzionale dalla dirigente scolastica. Nessun bambino è rimasto coinvolto e non ci sarebbero minori intossicati. Secondo quanto riferito dai pompieri, il fumo ha raggiunto i piani superiori.