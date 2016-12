Milano, incendio in un appartamento: grave un 52enne

Un uomo di 52 anni è rimasto intossicato in modo grave nell'incendio dell'appartamento Aler in cui vive in via Neera, nel quartiere Stadera a Milano. Le fiamme si sono sprigionate intorno alle 2 di notte nella stanza in cui l'uomo stava dormendo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Questura di Milano e il personale del 118. Non è ancora chiara la causa dell'incendio. Il cinquantenne è in gravi condizioni all'ospedale Niguarda