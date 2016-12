Milano, incappucciati irrompono nella sede del Pd: anziana colta da malore

00:24 - Circa venti persone incappucciate hanno fatto irruzione nel circolo del Pd di zona Corvetto a Milano, mentre era in corso una riunione del Sunia, il sindacato degli inquilini delle case popolari. Gli incappucciati hanno lanciato fumogeni all'interno della sede. Uan 70enne è stata colta da un malore, ma non è grave. Sul posto sono arrivati i carabinieri e tre ambulanze.

Gli sconosciuti avrebbero dapprima cercato di srotolare uno striscione (con la scritta 'Blocchiamo gli sgomberi, no alla Tav'), poi nel parapiglia avrebbero iniziato a distruggere suppellettili e a imbrattare muri con vernice rossa. Il lancio di almeno un fumogeno, è stato raccontato, ha quindi indotto i presenti, perlopiù anziani, a uscire di corsa dai locali che si trovano praticamente a livello della strada, alcuni anche attraverso le finestre.



La sede del Pd di Corvetto è stata sfasciata, con librerie a terra e ovunque macchie di vernice rossa. "Noi eravamo una ventina ha spiegato Stefano Chiappelli, segretario generale del Sunia di Milano - la nostra preoccupazione e stata di proteggere i presenti. Alcuni per la paura sono scappati". Sul posto sono intervenuti l'assessore alla sicurezza, Granelli e il vice sindaco De Cesaris.



Cgil: "Trovare i responsabili" - "Non ci faremo certamente intimidire da questi facinorosi e proseguiremo con maggiore determinazione la nostra battaglia quotidiana per affermare il principio della legalità, facendo sì che chi ha diritto ad una casa possa vedere realizzata la sua giusta aspettativa". Lo ha detto il segretario milanese della Cgil, Graziano Gorla. "Chiediamo a chi è preposto - ha aggiunto - di fare immediatamente luce sui responsabili di questo episodio che colpisce cittadini e lavoratori che lottano per affermare dignità e diritti".



Renzi: solidarietà a circolo Pd - "La mia solidarietà al circolo Pd di Milano", ha detto il premier Matteo Renzi osservando che il Pd in questo momento viene preso di mira.