Milano, in video minacce da figlio del foreign fighter indagato

In un video del novembre del 2015, dopo gli attentati di Parigi, si vede il figlio di 10 anni dell'uomo indagato a Milano per terrorismo internazionale minacciare di morte l'Occidente assieme al padre. E' quanto emerge dall'inchiesta sul presunto foreign fighter marocchino, Ahmed Taskour, partito nel dicembre del 2014 per andare in Iraq anche con la moglie marocchina e l'altra figlia di 15 anni. Il filmato è stato pubblicato con il logo dell'Isis.