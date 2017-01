Milano, in salvo l'uomo che minacciava di lanciarsi dal tribunale

E' stato messo in salvo l'uomo che minacciava di lanciarsi dall'impalcatura accanto al tribunale di Milano. Decisivo l'intervento del procuratore aggiunto Alberto Nobili, salito sul ponteggio con il pm di Mani pulite Gerardo Colombo e alcuni vigili del fuoco per dissuadere l'uomo. Quest'ultimo, dopo aver parlato con i magistrati, si è avvicinato a Nobili, che lo ha abbracciato, per poi rientrare insieme nel palazzo di giustizia attraverso una finestra.