08:12 - I vigili del fuoco in azione a Milano per domare le fiamme scoppiate all'interno di un magazzino sottostante la ferrovia in zona Greco. Per domare l'incendio, di cui non si conoscono ancora le origini, sono sul posto una ventina di uomini con tre autopompe e un'autobotte. Il magazzino, spiegano i vigili, è spesso usato come rifugio da senzatetto.