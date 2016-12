Milano, in arrivo due moschee

Progetti per la costruzione di due moschee e una chiesa evangelica: è l'esito della graduatoria provvisoria per l'assegnazione di tre spazi (area Palasharp, via Esterle e via Marignano) su cui il comune di Milano ha indetto un bando per nuovi luoghi di culto. Le buste, contenenti le offerte economiche con i rialzi sul canone minimo di affitto per i tre spazi, sono state aperte oggi a Palazzo Marino. La graduatoria definitiva è attesa per settembre.