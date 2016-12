Milano,imbrattato portone basilica

17:37 - Dopo il Duomo, i vandali hanno preso di mira un'altra chiesa di Milano. Il portone d'ingresso della basilica di San Paolo è stato infatti imbrattato con una bomboletta di spray giallo. La scritta sulla facciata dell'edificio di piazza Caserta non ha riferimenti politici e non è legata al mondo dell'antagonismo. A lanciare l'allarme è stato un passante. La polizia è al lavoro per cercare di dare un nome all'autore dell'atto vandalico.