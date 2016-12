Milano, il ritorno di Vanna Marchi: vende i suoi quadri al mercatino

Il tempo delle televendite è ormai lontano, ma la chioma rosso fuoco è sempre la stessa. Vanna Marchi è tornata, questa volta in veste di pittrice. L'ex teleimbonitrice, in semilibertà dal 2011, ha esposto e messo in vendita i suoi quadri sulla riva del Naviglio Grande a Milano. Oltre 300 opere dipinte durante il periodo trascorso in carcere. Ad ottobre avrà terminato di scontare la condanna a 9 anni e 6 mesi per associazione a delinquere finalizzata alla truffa.