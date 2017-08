L'ha tenuta stretta tra le sue braccia, facendola bere e bagnandole polsi e piedini in attesa dei soccorsi, il poliziotto che ha liberato dall'auto infuocata una bambina di un anno, dimenticata per circa un'ora dalla madre nel parcheggio della metropolitana Bisceglie a Milano. L'agente, intervenuto dopo l'allarme lanciato da un passante che aveva udito la piccola piangere, ha rotto il finestrino con un estintore. Poi, "con una bottiglietta d'acqua - è il suo racconto ai microfoni di NewsMediaset - l'ho rifocillata, facendola bere; le ho bagnato piedini e polsi, in attesa dell'ambulanza".