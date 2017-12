Milano, il costo dei biglietti Atm presto lieviterà a 2 euro? L'ipotesi del Comune

Quello di Sala è stato un messaggio destinato soprattutto al governatore lombardo Roberto Maroni: "Èla regione che si deve far sentire dal governo".



Come ha spiegato il sindaco, "il trasporto pubblico costa a Milano 826 milioni all'anno. Le tariffe di biglietti e abbonamenti valgono 390 milioni e il residuo dovrebbe arrivare dai contributi stanziati governo attraverso la Regione. In questi ultimi anni Milano ha continuato a investire nel Tpl, aumentando chilometri e infrastruttura, ma i fondi sono rimasti stabili, anzi ridotti. La Regione non è riuscita in questi anni a farsi riconoscere dal governo lo sforzo fatto su questo fronte. Di fatto non c'è nessuno stimolo a investire sul Tpl. Le regioni come la Lombardia che hanno lo hanno fatto, non hanno avuto nessuna incentivazione o premio".



Sala, insomma, ha chiesto più risorse statali da stanziare per il trasporto pubblico di Milano: "Pensiamo di meritarlo perché a differenza di altre città abbiamo investito molto. E se a Milano se si vuole investire sul trasporto pubblico, bisogna farlo soprattutto sulle metropolitane, che sono mezzi fantastici ma costano parecchio. Non ci sono altre vie, non possiamo aggiungere autobus e tram".