Avrebbe adesso un nome e un cognome l'autore del cartello contro i disabili affisso comparso al centro commerciale "Carosello" di Carugate, fuori Milano. Le telecamere di sorveglianza all'interno del parcheggio hanno infatti filmato un uomo con bermuda scuri e maglietta giallo tenue nel momento in cui attacca il cartello che ha scatenato la polemica: "A te handiccappato che ieri hai chiamato i vigili per non fare due metri in più vorrei dirti questo: a me 60 euro non cambiano nulla ma tu rimani sempre un povero handiccappato... sono contento che ti sia capitata questa disgrazia!".