Milano, guasto in un'azienda: perdita di acido fluoridrico

Un guasto alla cisterna di un'azienda di Turbigo, nel Milanese, ha provocato una perdita di acido fluoridrico. Non si segnalano feriti o intossicati. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano, secondo i quali la cisterna si sarebbe bucata. Il guasto riguarda la società Bama, specializzata nella lucidatura di metalli. Dal serbatoio in vetroresina il materiale è finito in un altro serbatoio di contenimento di metallo, provocando una reazione chimica.