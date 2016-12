12:32 - Al civico 7 di via Tracia si ripete la stessa scena filmata decine di volte negli ultimi mesi nei quartieri popolari di Milano: davanti al cancello gli agenti in tenuta antisommossa, di fronte a loro un centinaio di contestatori tra militanti dei centri sociali e comitati per la casa pronti a tutto per bloccare lo sgombero di una famiglia di romeni. Finisce come al solito con un lancio di oggetti. Stavolta, però, a vincere è la strada. L'appartamento liberato, infatti, è stato rioccupato appena gli agenti sono andati via dal quartiere. Ore di intervento da parte di Aler e forze dell'ordine (dalle 8 alle 11) vanificate in pochi minuti. Per la famiglia occupante (madre, padre e figli di 14 anni e due di 17) è stata una mattinata movimentata terminata nello stesso appartamento in cui sono entrati un mese fa.