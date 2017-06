Milano, gip conferma la detenzione per Tommaso Hosni

Resta l'altro filone d'inchiesta sul terrorismo - Hosni, che si trova in una cella singola per detenuti a rischio nel reparto di osservazione psichiatrica del carcere di San Vittore, è anche accusato di terrorismo internazionale in un filone di indagine coordinato dai pm Alberto Nobili e Alessandro Gobbis che, con la Digos, intendono accertare quale fosse il suo grado di radicalizzazione, che contatti avesse un suo amico libico (lui e altri sono stati sentiti dagli investigatori) che l'avrebbe indottrinato, e se avesse in mente di compiere un atto violento anche prima di essere fermato dalla pattuglia.



I coltelli rubati in un supermercato per "difendersi" - Il giovane italo tunisino durante l'interrogatorio di convalida dell'arresto, nel quale non si è parlato dell'ipotesi di terrorismo, ha raccontato di aver rubato in un supermercato i coltelli con cui ha ferito i militari e l'agente di polizia "per difendermi, perché sono sempre solo e in stazione c'erano persone che volevano farmi del male", ma "non ricordo nulla" dell'aggressione anche perché quel giorno "come altri giorni avevo assunto cocaina". Il suo legale ha chiesto al giudice di disporre una perizia psichiatrica per il suo assistito risultato positivo ai test tossicologici, ma il gip l'ha negata sostenendo che il giovane era perfettamente consapevole di quanto stava facendo.