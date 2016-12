Milano, "giorno x" per i portoghesi della metro: ora serve biglietto anche in uscita

E' scattato il "giorno x", a Milano, per i "portoghesi" dei mezzi pubblici. Da oggi, lunedì 15 febbraio, scatta infatti l'obbligo per tutti i viaggiatori di convalidare il ticket o l'abbonamento anche in uscita dal metrò, durante l'intero orario di servizio e su quasi tutta la linea. Lo comunica, in una nota, Luceverde, il servizio di infomobilità del Comune di Milano.