Milano, getta soda caustica contro marito 83enne: l'anziano è grave

Un uomo di 83 anni è stato colpito con un getto di soda caustica in seguito a una lite familiare con la moglie. E' accaduto a Milano. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Niguarda in codice rosso per le ustioni al volto, al torace e agli arti. L'83enne è grave ma non sarebbe in pericolo di vita.