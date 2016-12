Milano, gay denuncia aggressione

Andrea Leggieri, di 31 anni, responsabile dei Diritti civili del Pd di Taranto ha denunciato di essere stato insultato e aggredito in un bar di Milano. "Ero in un bar di piazzale Bacone quando ho chiesto di utilizzare il bagno e il proprietario mi ha insultato perché sono gay e un cliente mi ha tirato un pugno alle spalle facendomi cadere per terra", ha detto. Liggieri ha poi chiamato polizia e 118: "Denuncerò il titolare".