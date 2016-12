Milano, fumo da Torre Unicredit

Un'alta e densa colonna di fumo bianco ha avvolto questa mattina una parte del palazzo dell' Unicredit in piazza Gae Aulenti, a Milano. Dopo alcuni minuti di preoccupazione si è scoperto che si trattava di un cortocircuito in un impianto di raffreddamento che si trova alla base del grattacielo. Non è stato necessario neppure l'intervento dei vigili del fuoco.