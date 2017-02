Milano, fuga di monossido nella palestra di judo: 8 bimbi ricoverati

Otto bambini, tra i 5 e i 10 anni, sono stati ricoverati in ospedale per una lieve intossicazione da monossido di carbonio fuoriuscito dalla stufetta di una palestra di judo a Milano. I bambini si stavano allenando, quando l'istruttore si è accorto dei loro malori, in particolare capogiri e una sonnolenza diffusa. Le loro condizioni non sono preoccupanti. Altri bambini, che erano presenti alla lezione, non hanno avuto bisogno del ricovero.