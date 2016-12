Milano, folle aggredisce un bambino

16:41 - Un uomo di origine africana è entrato nel centro islamico di viale Jenner a Milano e ha aggredito un bambino di 11 anni, che era in compagnia del padre, colpendolo al volto con un pugno mentre pronunciava frasi incomprensibili. Il bimbo è stato ricoverato: le sue condizioni non sono gravi. Il folle, in evidente stato di alterazione e ancora da identificare, è stato immobilizzato e sedato: si trova ora ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli.