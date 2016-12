Milano, fiamme in un appartamento in centro città: decine di persone evacuate

19:24 - Un incendio è divampato, per cause ancora da accertare, in via Vitruvio, a Milano. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e l'ambulanza del 118. Nessuno è fortunatamente rimasto ferito ma decine di persone sono state fatte evacuare. La zona dove sono divampate le fiamme è poco distante dalla stazione Centrale.

L'incendio è divampato al quarto piano di un palazzo. I vigili del fuoco non sono ancora riusciti a scoprire la causa scatenante del rogo. Secondo i pompieri lo stabile non sarebbe stato lesionato.