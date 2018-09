Milano, ferisce passante con un drone in piazza Duomo: denunciata per lesioni

La polizia locale di Milano ha fermato e denunciato una turista americana 31enne, responsabile di aver ferito un passante con un drone. Intorno alle 13.45 alcuni cittadini hanno chiesto aiuto agli agenti, preoccupati per la presenza di un apparecchio che volava sopra piazza Duomo. Il drone, manovrato maldestramente dalla proprietaria, in fase di atterraggio, ha ferito al volto un uomo. Per questo la giovane dovrà rispondere di lesioni.

Gli agenti, intervenuti subito dopo la segnalazione, hanno prestato i primi soccorsi all'infortunato, poi trasportato al pronto soccorso in codice verde, e hanno identificato la responsabile dell'accaduto. Si tratta, come detto, di una turista americana di 31 anni.



La donna è stata denunciata per lesioni e sanzionata per violazione al regolamento Enac e al codice della navigazione. Il drone è stato posto sotto sequestro penale.