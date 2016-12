Milano, Fabrizio Corona in carcere è sorvegliato a vista notte e giorno: si temono gesti inconsulti

E' sorvegliato notte e giorno in via precauzionale nella carcere di San Vittore dove è detenuto da lunedì. I pm infatti temono che Fabrizio Corona, arrestato con l'accusa di intestazione fittizia di beni, possa compiere gesti inconsulti. L'ex re dei paparazzi si trova in cella dopo che gli investigatori hanno trovato oltre 1,7 milioni di euro nel controsoffitto di un immobile dell'agenzia di promozione Atena, di cui sarebbe stato amministratore di fatto.