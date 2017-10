Milano, Esselunga adotta la guglia del Duomo che regge la Madonnina

L'Esselunga sostiene il progetto "Adotta una Guglia" , la raccolta fondi lanciata dalla Veneranda Fabbrica per finanziare il restauro della Cattedrale del Duomo. Gran parte dell'ingente donazione servirà per i lavori sulla Guglia Maggiore, quella che ospita la Madonnina, da sempre simbolo di Milano. La Veneranda Fabbrica ha deciso di ringraziare Esselunga facendo installare una targa in ricordo del proprio fondatore Bernardo Caprotti .

“'Adotta una Guglia' registra un’altra importante adesione - ha affermato Fedele Confalonieri, presidente della Veneranda Fabbrica - arricchendo un percorso iniziato nel 2012 che ha portato migliaia di persone, tra grandi e piccoli donatori, ad abbracciare l’appello della Veneranda Fabbrica per il simbolo di Milano nel mondo. Un’adesione importante e prestigiosa da un gruppo che come Esselunga fa della laboriosità un proprio tratto immediatamente riconoscibile e distintivo da tutti. Ringrazio Esselunga per il sostegno ai nostri Grandi Cantieri nell’eternare l’infinita bellezza del Duomo e il mio auspicio è che altri soggetti privati prendano spunto da tale esempio per unirsi alla nostra millenaria sfida contro lo scorrere del tempo. Colgo l’occasione per ringraziare anche l’Arciprete Mons. Gianantonio Borgonovo che in qualità di mio predecessore alla Presidenza della Veneranda Fabbrica aveva raccolto tale sostegno"



Adotta una Guglia - Si tratta della campagna di raccolta fondi per finanziare i restauri del Duomo e in particolare delle sue 135 guglie. È stata lanciata nel 2012 dalla Veneranda Fabbrica che si occupa dal 1387 della tutela e della valorizzazione della Cattedrale.