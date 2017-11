Una 22enne egiziana di Milano è stata espulsa dall'Italia per terrorismo. Fatma Ashraf Shawky Fahmy, in regola con il permesso di soggiorno, era incensurata e senza lavoro. Secondo la Digos, era in contatto con un membro dell'Isis, al quale ha prima chiesto di poter raggiungere la Siria per combattere e, di fronte alle difficoltà del piano, si è detta poi disponibile a un attentato suicida in Italia, senza ricevere risposte.