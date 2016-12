Milano, esplosione in un bar: muri e serrande divelti, nessun ferito

Un'esplosione è avvenuta all'interno di un bar alla periferia sud di Milano, in orario di chiusura. Il colpo è stato così violento che le serrande sono state divelte, finendo contro la pensilina dell'autobus davanti al locale, e il muro del negozio confinante è crollato. Non si registrano feriti. Gli investigatori hanno interrogato il proprietario del bar, un incensurato di 38 anni, per capire se abbia subito minacce di qualche tipo.

E' successo in via Volvinio 36. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che però non hanno ancora chiarito l'origine del rogo. Il locale era stato chiuso da pochi minuti dal proprietario che non avrebbe mai sporto denunce per minacce. L'esplosione è stata violentissima, ha divelto le serrande abbassate che si sono infrante contro la pensilina dell'autobus, fortunatamente vuota in quel momento.