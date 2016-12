Undici persone, tra cui un ragazzino di 13 anni, sono rimaste ferite a causa di un'esplosione avvenuta nella notte all'interno di un bar in una zona semicentrale di Milano : fortunatamente nessuno è in pericolo di vita. Lo scoppio si è verificato intorno all'1.30 nel locale "I cinque gradini", che al momento era chiuso. L'esplosione, che ha poi causato un incendio, ha coinvolto i condomini della palazzina sovrastante il bar.

I coinvolti sono stati trasportati in ospedale intossicati e leggermente ustionati. La palazzina è stata evacuata al momento dell'esplosione ma poi i condomini sono rientrati dopo che è stata accertata l'agibilità dello stabile.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, la polizia di stato e la scientifica. Ora sono in corso indagini da parte della polizia e i rilievi dei vigili del fuoco. Non si sa se sia stata una fuga di gas, ma comunque non si esclude che possa essere stato un atto doloso. L'unica certezza, al momento, è che l'esplosione è avvenuta all'interno del locale in quanto la saracinesca è stata trovata divelta verso l'esterno.