Milano, è morta l'insegnante ricoverata per meningite

E' morta l'insegnante di 55 anni ricoverata all'ospedale San Paolo di Milano per una meningite provocata da meningococco. La donna era arrivata al pronto soccorso intorno alle 12.30 di mercoledì. Sono in corso le analisi per le conferme e l'individuazione del ceppo che ha provocato la malattia. E' stata subito attivata la profilassi antibiotica nei confronti dello staff medico e delle persone venute in contatto con la donna.