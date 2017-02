Milano, è morta l'insegnante ricoverata per meningite

Un'insegnante di 55 anni è morta di meningite a Milano. Le sue condizioni erano molto gravi. La donna insegnava all'istituto superiore "Curie Sraffa" di via Fratelli Zoia 130, nella zona ovest del capoluogo lombardo. Il trasporto all'ospedale San Paolo è avvenuto attorno alle 12.45 di mercoledì. È stata subito attivata la profilassi antibiotica nei confronti del personale medico e delle persone venute in contatto con la donna.

Al momento la 55enne era ricoverata in condizioni molto gravi per uno "shock settico in sepsi meningococcica", ovvero un'infezione da meningococco che ha attaccato gli organi vitali. Sono in corso le analisi per le conferme e l'individuazione del ceppo che ha provocato la malattia.