Milano, dopo il caldo record arriva un nubifragio sulla città

Dopo giorni di caldo record che ha causato una grave siccità in tutta la Pianura Padana,è arrivata la pioggia su Milano. Da poco prima delle 7 si è abbattuto sulla città un violento temporale con pioggia intensa accompagnata da raffiche di vento e continue scariche di fulmini. Si è verificato un drastico abbattimento della temperatura. Sabato la Protezione Civile aveva emesso un allarme di moderata criticità per maltempo.

Partito il monitoraggio dei fiumi, in particolare il Seveso e il Lambro per il transito di una perturbazione atlantica sul centro-nord peninsulare dell'Italia. Dalle 20 di sabato sono in allerta le squadre di protezione civile, le pattuglie della Polizia Locale e la squadra servizio idrico di Metropolitane Milanesi, l'azienda per la fornitura di acqua in città.



. Nella seconda parte della mattinata la perturbazione e le precipitazioni, anche temporalesche, si estenderanno al resto del Nord. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi su Piemonte e Valle d'Aosta localmente continueranno a poter risultare di forte intensità su Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto.