Milano, dominicano ai domiciliari abusa di una ragazza: arrestato

Un dominicano di 26 anni, legato alla gang dei Trinitarios, è stato fermato a Milano con l'accusa di sequestro di persona e violenza sessuale per aver abusato di una ragazza capoverdiana nella casa in cui il giovane si trovava agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. La donna, che è rimasta alcune ore in ostaggio del dominicano, una volta lasciata libera ha chiamato la polizia.