Milano, diventa nonna a 32 anni E la neo-bisnonna ne ha solo 48

09:01 - La mamma ha 16 anni, la nonna 32, la bisonna 48. A casa della neononna di origini peruviane Vanessa Rojas, residente a Vuittone, in provincia di Milano, ogni 16 anni giusti giusti viene al mondo una nuova generazione. L'ultima arrivata è la piccola Liv Nicool Valqui, figlia di Nicool Salcedo. La famiglia si allarga sempre più e presto Liv potrà conoscere anche i suoi trisavoli, ancora in vita e residenti in Perù.

Se non è un record, poco ci manca. "Inizialmente non ero contenta di quanto stava accadendo a Nicool, perché da mamma ero preoccupata per il suo futuro - racconta Vanessa al quotidiano Il Giorno -. Ma quando le ho accarezzato per la prima volta il pancione e poi ho visto nascere la mia nipotina, tutto è svanito".



E su Facebook, Vanessa non nasconde la sua gioia e aggiunge: "Grazie alla piccola Liv ora siamo famosi".