Milano, disagi per il forte maltempo in zona centro e sud

Nuova forte ondata di maltempo a Milano. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco il temporale delle ultime ore ha causato disagi soprattutto in centro e in zona sud, in direzione Linate. Diverse le cantine allagate. Continua ad essere monitorato, senza particolari allarmi, il livello dei fiumi Seveso e Lambro. Quasi tutte le squadre del comando provinciale dei pompieri sono in azione.