Milano, diffuso identikit dell'aggressore dell'ebreo accoltellato in strada

La Polizia di Stato ha diffuso l'identikit dell'aggressore di Nathan Graff, l'ebreo accoltellato a Milano il 12 novembre in via San Gimignano 12. Si cerca un uomo tra i 35 e i 40 anni, alto 1,80-1,85cm, dalla carnagione chiara e la corporatura magra. L'aggressore avrebbe un aspetto curato, occhi e capelli chiari, naso e labbra sottili, viso squadrato con zigomi pronunciati. La Digos ha dichiarato che un testimone avrebbe visto l'uomo togliersi il passamontagna dopo l'aggressione. Chi abbia informazioni utili per l'identificazione del presunto aggressore è invitato a contattare la Polizia di Stato al numero 334.69.04.555.