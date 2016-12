Milano, delude la notte delle lanterne: la protesta è social

Detto questo, in Darsena è andato in scena un "epic fail", e non solo dal punto di vista dello spettacolo: disinformazione, calca e disagi alla viabilità. La cattiva gestione dell'evento, da parte del Comune, ha trasformato la tranquilla serata milanese in una lotta per la sopravvivenza. In viale Gorizia e via Vigevano gente esasperata, anche a causa del mancato blocco del traffico. Una delle poche auto della Municipale presenti si mostrava ferma e impotente all'incrocio fra due vie. Di transenne nemmeno l'ombra. Poi, bottiglie di vetro a terra, passeggini, ciclisti incapaci di avanzare. Perfino i giovani, abituati alla ressa dei concerti, protestavano con forza. I molti bambini facevano fatica a stare in piedi. Un inferno metropolitano cui hanno contribuito anche le linee di trasporti pubblici: servizio a intermittenza, carrozze strapiene e ritardi. Di certo non una bella figura per gli amministratori e per gli organizzatori del circuito Expo in città.