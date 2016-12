Vincenzo Vetere, 21 anni, è presidente di un'associazione che combatte il bullismo, di cui lui stesso è stato vittima sin da bambino. "Avevo sei anni, ero all'oratorio e dei compagni di classe di mio fratello mi hanno detto: se non mangi la terra picchiamo tuo fratello": Vincenzo lo fece, e fu il primo episodio di una lunga serie, fino in tarda adolescenza. Ma il 21enne non si è dato per vinto: assieme al fratello ed alcuni amici ha messo la sua esperienza a disposizione dei ragazzi vittime di violenze, offrendo loro aiuto e comprensione.